اعتذار ملادينوف يشغل الليبيين بعيدا عن “الظروف العائلية”

بحث برنامج “LIVE” على قناة “NEWS 218″، الأربعاء، في أسباب اعتذار البلغاري نيكولاي ملادينوف عن مهمة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، مع ضيوف أكاديميين وصحافيين قدموا وجهات نظرهم.

وأرجع رئيس مجلس إدارة مؤسسة برنيق للصحافة، علي بن جابر، اعتذار ملادينوف إلى ضغوط مارستها الولايات المتحدة الأميركية لمنح فرصة جديدة للممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، لتحقيق تقدمات ملموسة في المسار السياسي.

وأوضح علي بن جابر أن البلغاري ملادينوف طلب منه أن يعتذر عن المهمة، مستبعداً أن يكون السبب الحقيقي للاعتذار “ظروفا عائلية” كما ذكرت وكالة “فرانس برس”.

وقال بن جابر إنه لا يعتقد أن يغامر الأمين العام أنطونيو غوتيريش ويطرح اسماء أمام مجلس الأمن ثم يفاجأ باعتذار الموظف عن استلام وظيفته، مرجحاً أن تكون هذه الخطوة لإتاحة الفرصة أمام وليامز لاستكمال مهمتها أو إعلان فشلها الكامل.

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