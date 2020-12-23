تقرير: إبعاد التدخل الخارجي شرط لإنهاء الحرب في ليبيا

اعتبر مودرن دبلوماسي الأمريكي في تقرير له أن إبعاد التدخل الخارجي هو شرط جوهري لإنهاء الحرب في ليبيا. ذ

وأكد التقرير أن التناقضات في المصالح بين القوى الأجنبية الداعمة للصراع الليبي خيبت آفاق السلام عبر محاولة هذه الدول اللعب على الانقسامات القبلية لتحقيق احتياجاتها ومصالحها، فسعت لتحقيقها وليس لأجل مصالح الشعب الليبي، فقد حفزت موارد الطاقة في ليبيا على تبني سياسة الاستقطاب، حيث تحتاج كل من تركيا وإيطاليا إلى النفط، لذلك كان من مصلحتهما إشراكهما، وعلى الجانب الآخر، روسيا ودول عربية منها مصر في إطار مصلحة ميزان القوى تجاه كل من تركيا والاتحاد الأوروبي، أما مصالح فرنسا فالنفط ومكافحة ما تسميه الإرهاب.

ورأى تقرير مودرن دبلوماسي أن تحديد الجهات الفاعلة في النزاع وفهم احتياجات الأطراف المتصارعة هو البداية لبدء المفاوضات وحل النزاع المحتمل، لتأسيس المصالح المشتركة والتعاون، ومن خلال الأمم المتحدة بصفتها جهة فاعلة محايدة، من الممكن إبعاد الأطراف الخارجية عن مسرح الصراع وتهيئة شروط إنهاء الحرب على أساس حل يربح فيه الجميع

وخلص التقرير إلى أنه طالما أن الأطراف الفاعلة المتصارعة داخل ليبيا تحصل على دعم من جهات خارجية لها مصالح في النزاع، فإن الحرب مستمرة

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24