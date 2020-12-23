الدغاري: اعتذار “ملادينوف” لاحتدام الصراع بين القوى المتداخلة في الشأن الليبي

قال عضو مجلس النواب، خليفة الدغاري، إن اعتذار السياسي البلغاري “نيكولاي ملادينوف” عن منصب المبعوث الأممي إلى ليبيا يرجع إلى أنه وجد نفسه قد يواجه صعوبات في مهمته في ليبيا لاحتدام الصراع بين القوى المتداخلة في الشأن الليبي.

وأضاف الدغاري في تصريحات صحفية، أنه برغم الدعم الدولي الظاهري للمبعوث الجديد” ملادينوف” إلا أنه وجد نفسه بين المطرقة والسندان ما جعله يعلن اعتذاره عن تولي المنصب حتى لا يقع ضحية التجاذبات وتقاطع مصالح الدول التي تتدخل بشكل سلبي وبطريقة فجة في الشأن الليبي، محذرا من حرب شرسة لا تبقي ولا تذر.

وكان ملادينوف قد أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أمس الثلاثاء، بالاعتذار عن منصب المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا.

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