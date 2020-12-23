الجيش: حشود من قوات الوفاق مدعومة بالمرتزقة تهدد قواتنا في الشرق بأكمله

أصدر الجيش بيانا اليوم الأربعاء قال فيه إن حشودا من قوات الوفاق المدعومة بالمرتزقة تستعد شرق مصراتة للهجوم على الجيش.

وأوضح البيان أن الجيش رصد تجمعات لقوات الوفاق والمليشيات والمرتزقة الداعمة لها في مناطق الهيشة الجديدة والقداحية وزمزم وعموم شرق مصراتة وقد رفعت درجة الاستعداد والتهديد بالهجوم على مناطق الجيش في سرت والجفرة بل وصل بهم الأمر لتهديد الشرق بالكامل .

واعتبر البيان أن هذه الحشود تعد انتهاكا صريحاً لمبادئ وقف إطلاق النار وما نتج عنه من تفاهمات لاتخاذ خطوات عملية على الأرض لتعزيز وقف دائم لإطلاق النار وترجمة بيان جنيف للجنة العسكرية 5+5 والذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى إجراءات عملية تسهم في حل الأزمة الليبية.

وحذر الجيش من اتخاذ أي خطوات تصعيدية واستفزازية في المنطقة.

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