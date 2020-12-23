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الجيش: حشود من قوات الوفاق مدعومة بالمرتزقة تهدد قواتنا في الشرق بأكمله

تم النشر منذُ 17 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أصدر الجيش بيانا اليوم الأربعاء قال فيه إن حشودا من قوات الوفاق المدعومة بالمرتزقة تستعد شرق مصراتة للهجوم على الجيش.

وأوضح البيان أن الجيش رصد تجمعات لقوات الوفاق والمليشيات والمرتزقة الداعمة لها في مناطق الهيشة الجديدة والقداحية وزمزم وعموم شرق مصراتة وقد رفعت درجة الاستعداد والتهديد بالهجوم على مناطق الجيش في سرت والجفرة بل وصل بهم الأمر لتهديد الشرق بالكامل .

واعتبر البيان أن هذه الحشود تعد انتهاكا صريحاً لمبادئ وقف إطلاق النار وما نتج عنه من تفاهمات لاتخاذ خطوات عملية على الأرض لتعزيز وقف دائم لإطلاق النار  وترجمة بيان جنيف للجنة العسكرية 5+5 والذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة للدعم  في ليبيا إلى إجراءات عملية تسهم في حل الأزمة الليبية.

وحذر الجيش من اتخاذ أي خطوات تصعيدية واستفزازية في المنطقة.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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  • تهديدها لقواتك ليست وليدة اليوم فالتهديد حصل منذ أن كنت تري وتحصي في نزول طائرات دعم تركي في الكليه الجويه بمصراته وكنت تعلن انك رأيت ولكن لا شئ قضيت فالناس تنايي الناي قبل نزول المطر وليس تشرع في حفر الناي بعد هطول الامطار فالمعني المراد الوصول اليه هو لو كنت تهفها بالصاروخ يفقلشها طروف تلك الطائره التي رصدتها واكتفيت بالاعلان بأنها وصلت او تلك الباخره التي رصدتها واكتفيت بالاعلان انك رصدت وشنو ينفع الرصد بلا أستهداف فلو فعلت ذلك ماكان تجمع لدي شذاذ الافاق والارهابيين سلاح يصبح يهدد أمن البلاد ويشكل خطر علي العباد

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