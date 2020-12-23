المرعاش: اعتذار” ملادينوف” لوجود قوى عظمى تسعى للاستئثار بالملف الليبي

قال المحلل السياسي، كامل المرعاش، إن “نيكولاي ملادينوف” أدرك منذ البداية أن مهمته ستكون شاقة وسيكون مصيرها حتما الفشل لذلك اعتذر عن تولي منصب المبعوث الأممي إلى ليبيا.

وأوضح المرعاش، في تصريحات صحفية أن ملادينوف أدرك أن قوى عظمى تسعى للاستئثار بالملف الليبي على حساب أخرى، لافتا إلى أن ذلك سيؤدي لتعرضه إلى ضغوط كبيرة لعدم إظهار المرونة والحيادية اللازمة التي يقتضيها عمله كمبعوث أممي للوصول إلى تسوية الصراع الذي امتد لأكثر من 9 سنوات.

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