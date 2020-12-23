في ذكرى الاستقلال.. ترامب يحث السراج على مواصلة العمل نحو حل سياسي في ليبيا

أخبار ليبيا 24

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، التزام الولايات المتحدة بدعم استعادة ليبيا سيادتها ووحدتها الوطنية، مشيرا إلى أن وقف إطلاق النار المعلن والتقدم في العملية السياسية هي خطوات حاسمة نحو حل الصراع في ليبيا.

جاء ذلك في رسالة وجهها ترامب إلى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فايز السراج، هنأه فيها والليبيين بذكرى استقلال ليبيا الـ 69 الموافق للرابع والعشرين من ديسمبر، وفق تغريدة نشرها الناطق باسم وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني، محمد القبلاوي.

وبحسب القبلاوي، حث الرئيس الأميركي رئيس المجلس الرئاسي والليبيين على مواصلة العمل نحو حل سياسي، مؤكدا التزام الولايات المتحدة بدعم استعادة ليبيا سيادتها ووحدتها الوطنية، واصفا الأمرين بالضروريين لضمان الاستقرار والتصدي للتحديات الاقتصادية والأمنية والإنسانية في ليبيا.

ويصادف الخميس، الموافق 24 ديسمبر، الذكرى 69 لاستقلال ليبيا، الذي جاء تتويجًا لنضال الليبيين عقودًا طويلة منذ أن وضع المستعمر الإيطالي أقدامه على الأرض الليبية العام 1911 حتى أعلن الملك إدريس السنوسي استقلال ليبيا عام 1951.