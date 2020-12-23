وفد الجنوب: ندعم تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار ونرحب بفتح قنصلية مصرية جنوب ليبيا

أكد وفد الجنوب الليبي، الأربعاء، في ختام اجتماعاته بالعاصمة المصرية القاهرة مع اللجنة الوطنية المصرية المعنية بالملف الليبي،على وحدة وسلامة الأرض الليبية وعلى الملكية الليبية للحل السياسي الشامل من خلال حوار شامل (ليبي – ليبي) دون تدخل من أي أطراف خارجية، مؤكدا رفض الوفد لأي ترتيبات دولية تختص بالشأن الليبي ما لم تكن نابعة من إرادة ليبية خالصة.

ودعا الوفد في بيان له، إلى الإسراع بتحقيق التسوية السياسية الشاملة في إطار التوافق والحوار دون إقصاء.

وشدد البيان على رفض الوفد لجميع التدخلات الخارجية الهادفة لتقويض التطورات الإيجابية والإضرار بأمن ليبيا والعبث بمقدرات الليبيين، مؤكدا على التزام الوفد بالمسار السياسي وأهمية الحوار وتغليب المصلحة العليا للشعب الليبي والتطلع لرأب الصدع.

وأعرب البيان عن جاهزية وفد الجنوب لتقديم الحلول والخطط اللازمة للحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها، مطالبا بضرورة تكثيف الجهود لإنهاء كل أشكال التوترات والصراعات والتركيز على معالجة أسباب الوهن ومظاهر التشتت في ليبيا من خلال المصالحة الوطنية الشاملة التي تعد البداية الحقيقية لتحقيق الوئام الاجتماعي وضمان وحدة الدولة ومؤسساتها وتحقيق السلم الاجتماعي بين مختلف الأطياف والمكونات الليبية.

وأكد البيان على دعم الوفد للجنة العسكرية المشتركة، داعيا الأشقاء والشركاء لدعم تنفيذ بنود إتفاق وقف إطلاق النار وبخاصة إخراج المرتزقة والقوى الأجنبية من الأراضي الليبية.

وطالب البيان بضرورة مواجهة المشكلات الأمنية من ضبط الحدود ومكافحة عمليات التهريب عبرها بما في ذلك الهجرة غير الشرعية بمساندة الأشقاء وبدعم أبناء الجنوب للجهود في هذا الشان.

كما طالب البيان بأهمية بناء المؤسسات الوطنية الأمنية وتعزيز دورها في محاربة الإرهاب والقوى الظلامية ومواجهتها بكافة الوسائل الفكرية والأمنية لاستئصالها من التراب الليبي، داعيا جميع المكونات لتوحيد الصف لردع الميليشيات المتطرفة والتصدي لمحاولاتها السيطرة على مقاليد الأمور في البلاد.

وأعرب البيان عن تقديره ما أبداه المصريون من التزام نحو تيسير الظروف الحياتية الصعبة التي تمر بها ليبيا بمشاركتهم في إعادة إطلاق المسار التنموي الليبي في كافة القطاعات التعليم – الأمن – الصحة – البنية التحية – الخدمات – الإعلام – العمالة المصرية المؤهلة في كافة التخصصات بالإضافة إلى فتح قنصلية مصرية بالجنوب الليبي لتسهيل الخدمات لمواطني البلدين وبحث إمكانية تسيير رحلات جوية بين مطار سبها الدولى والمطارات بمصر أسوة بباقي مطارات ليبيا، مرحبا بالجهود المصرية لتقريب وجهات النظر في ليبيا وسعي القاهرة لحل الأزمة.

ودعا البيان مصر إلى مواصلة جهودها للحفاظ على وحدة البلاد ولتحقيق التطلعات المشروعة للشعب الليبي وممثليه تأسيسا على مبدأ الشمولية في الحل.

وأعلن البيان عن تشكيل لجنة صداقة من مكونات الجنوب الليبي مع اللجنة الوطنية المصرية لتتولى التنسيق والعمل على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بعقد اجتماعات دورية لمناقشة ما تم تنفيذه من أعمال.

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