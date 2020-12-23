النمروش يبحث مع وزير العمل آلية استيعاب «القوى المساندة» داخل مؤسسات الدولة

بحث وزير الدفاع بحكومة الوفاق د. صلاح الدين النمروش مع وزير العمل د.المهدي الأمين «آلية استيعاب القوى المساندة لقوات حكومة الوفاق داخل مؤسسات الدولة».

وخلال اجتماع بحضور رئيس أركان حكومة الوفاق الفريق محمد الحداد، جرى بحث «سبل وضع السياسات الملائمة لإنجاز هذا العمل وفق مشروع وطني مُحكم يساهم في بناء الدولة المدنية»، وفق بيان صادر عن وزارة الدفاع بحكومة الوفاق.

وفي 14 ديسمبر الجاري، ناقشت لجنة دمج قوات الثوار داخل المؤسسة الأمنية المشكلة بموجب قرار المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا الخطط والآليات لدمج قوات الثوار داخل المؤسسة الأمنية، واستيعابهم من خلال الخطط الموضوعة من أجل تأهيلهم للانخراط في العمل الأمني.

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