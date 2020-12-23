ترمب للسراج: وقف إطلاق النار والعملية السياسية خطوتان نحو الحل

قال رئيس الولايات المتحدة الأميركية المنتهية ولايته دونالد ترمب إن «إعلان وقف إطلاق النار في ليبيا، والتقدم في العملية السياسية، برعاية الأمم المتحدة وبقيادة ليبية، هي خطوات حاسمة نحو حل الصراع».

جاء ذلك ضمن رسالة وجهها ترمب إلى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، أمس هنأه فيها والشعب الليبي بمناسبة ذكرى استقلال ليبيا الذي يصادف اليوم الخميس.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية بحكومة الوفاق، محمد القبلاوي، في تصريح صحافي إن ترمب «حث السراج والليبيين على مواصلة العمل نحو حل سياسي، وأكد التزام الولايات المتحدة بدعم استعادة ليبيا لسيادتها ووحدتها الوطنية»، مشددا على أن السيادة والوحدة الوطنية أمران ضروريان لضمان الاستقرار، والتصدي للتحديات الاقتصادية والأمنية والإنسانية. كما جدد ترمب ضمن رسالته وقوف بلاده إلى جانب الشعب الليبي في سعيه لبناء دولة ذات سيادة مستقرة، ومزدهرة وآمنة.