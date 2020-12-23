رئيس الوزراء الإيطالي يكشف سبب زيارته للمشير حفتر في بنغازي

قال رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، إنه كان على تواصل مع القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر.

وأضاف كونتي في تصريحات صحفية أمس الأربعاء أنه «كانت لدينا دائمًا قناة حوار مباشرة مع حفتر، استقبلت حفتر بعد الهجوم العسكري في يناير الماضي، واستقبلته عدة مرات في الماضي في مقر الحكومة بروما، قصر (كيجي)».

وتابع: «لطالما كانت لدينا قناة للحوار، وعندما ظهرت إمكانية توقيع مرسوم الإفراج عن المحتجزين من خلال القيام بزيارة، استقللت الطائرة إلى هناك دون التفكير بالأمر»

واختتم كونتي تصريحه قائلا «فلنترك الجدل جانبًا، لم أقبل أي شرط سوى الذهاب إلى هناك ومشاهدة مرسوم التحرير موقعاً أمام عيني».