معيتيق: “خارجية الوفاق” تعيد رسم الرؤية السياسية الخارجية لدولتنا

أشاد نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أحمد معيتيق بما أسماه دور وزارة الخارجية بحكومته، لإعداد الكوادر الدبلوماسية.

وزعم معيتيق أن وزارة خارجية الوفاق تعد دبلوماسيين أكفاء يمثلون الدولة الليبية من خلال بعثاتها الدبلوماسية في الخارج والعمل في المنظمات الدولية وإعادة رسم رؤية سياسة الخارجية الليبية، مشددا على ضرورة أن يكون لليبيا دور مؤثر في محيطها الإقليمي والقاري بعد تجاوز أزمتها السياسية.

وجاء ذلك خلال زيارة معيتيق للمعهد الدبلوماسي بمدينة طرابلس أمس الأربعاء ولقاء الدفعة السادسة عشر.

وقال معيتيق في تدوينة عبر ” فيسبوك” رصدتها “الساعة 24”: “ناقشنا خلالها عددا من القضايا الوطنية والمستجدات السياسية، وأشدنا من خلال النقاش بالمستوى العالي لمنتسبي الدفعة الذي يؤكد مدى إلمامهم بالأحداث السياسية الوطنية والدولية والذين وعدوا بالعزم على تأدية رسالتهم الوطنية بكل مهنية من أجل رفعة ليبيا في كل المحافل الدبلوماسية الدولية في المستقبل”.