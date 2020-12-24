“الثني” يبحث سير العمل ببلدية الجفرة وأبرز مشاكلها

بحث رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني أمس الأربعاء سير العمل ببلدية الجفرة.
وجاء ذلك خلال اجتماع عقده الثني في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، مع عضو مجلس النواب عن الدائرة إسماعيل الشريف، بحضور وزير الحكم المحلي الدكتورعادل الزايدي، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للموارد المائية المهندس عوض الدرسي.
واطلع رئيس الحكومة خلال الاجتماع على أبرز المشاكل والعراقيل التي تواجه البلدية وأبرز احتياجاتها، متعهدا بتذليل كافة الصعاب أمامها وفقا للإمكانيات المتاحة للحكومة.
وناقش الاجتماع كافة المشاكل التي تواجه شركة الخدمات العامة بالجفرة وآليات حلها، إضافة إلى مشكلة أبراج الكهرباء الناقلة والواقعة داخل الأراضي الزراعية ومحاولة تجديدها بالتنسيق مع الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة.
كما ناقش الاجتماع مشكلة آبار المياه التي تمت تنفيذها عن طريق المؤسسة الوطنية للموارد المائية، والمضخات التي خصصت لبلدية الجفرة بما يحل كافة مشاكلها.
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