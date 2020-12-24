“الثني” يبحث سير العمل ببلدية الجفرة وأبرز مشاكلها

بحث رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني أمس الأربعاء سير العمل ببلدية الجفرة.

وجاء ذلك خلال اجتماع عقده الثني في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، مع عضو مجلس النواب عن الدائرة إسماعيل الشريف، بحضور وزير الحكم المحلي الدكتورعادل الزايدي، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للموارد المائية المهندس عوض الدرسي.

واطلع رئيس الحكومة خلال الاجتماع على أبرز المشاكل والعراقيل التي تواجه البلدية وأبرز احتياجاتها، متعهدا بتذليل كافة الصعاب أمامها وفقا للإمكانيات المتاحة للحكومة.

وناقش الاجتماع كافة المشاكل التي تواجه شركة الخدمات العامة بالجفرة وآليات حلها، إضافة إلى مشكلة أبراج الكهرباء الناقلة والواقعة داخل الأراضي الزراعية ومحاولة تجديدها بالتنسيق مع الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة.

كما ناقش الاجتماع مشكلة آبار المياه التي تمت تنفيذها عن طريق المؤسسة الوطنية للموارد المائية، والمضخات التي خصصت لبلدية الجفرة بما يحل كافة مشاكلها.