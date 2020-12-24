«ترامب» المنتهية ولايته يوجه رسالة لـ«السراج»

وجه رئيس الولايات المتحدة الأميركية المنتهية ولايته دونالد ترمب إلى رئيس حكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، لتهنئته فيها بمناسبة ذكرى استقلال ليبيا الذي يصادف اليوم الخميس.

وقال الرئيس المنتهية ولايته في رسالته: إن «إعلان وقف إطلاق النار في ليبيا، والتقدم في العملية السياسية، برعاية الأمم المتحدة وبقيادة ليبية، هي خطوات حاسمة نحو حل الصراع».

وزعم الناطق باسم وزارة الخارجية بحكومة الوفاق، محمد القبلاوي، في تصريح صحافي إن ترمب «حث السراج والليبيين على مواصلة العمل نحو حل سياسي، مؤكدا التزام الولايات المتحدة بدعم استعادة ليبيا لسيادتها ووحدتها الوطنية».

وحسب «القبلاوي»، فإن ترامب شدد على أن السيادة والوحدة الوطنية أمران ضروريان لضمان الاستقرار، والتصدي للتحديات الاقتصادية والأمنية والإنسانية.

وجدد ترمب ضمن رسالته وقوف بلاده إلى جانب الشعب الليبي في سعيه لبناء دولة ذات سيادة مستقرة، ومزدهرة وآمنة.