الحليق: الاتفاق العسكري فشل بسبب عدم إخراج المرتزقة واستمرار تركيا في إرسال السلاح

قال نائب رئيس المجلس الأعلى للقبائل الليبية، رئيس قبيلة “الزوي”، السنوسي الحليق الزوي، أمس الأربعاء، إن الاتفاق العسكري (5 + 5) بين الجيش وقوات حكومة الوفاق، حول وقف إطلاق النار في البلاد قد فشل بسبب عدم تنفيذ أهم بنود الاتفاق بإخراج “المرتزقة” والتوقف عن إرسال أسلحة إلى ليبيا من قبل تركيا.

وقال الزوي في تصريح إعلامي، إن الاتفاق العسكري كان أول بنوده هو إخراج المرتزقة وعدم تدفق الأسلحة إلى ليبيا، ولكن تركيا مستمرة في إرسال الأسلحة والمرتزقة.

وأضاف أن الأزمة الليبية متراكمة منذ عقود، وتزايدت بسبب التدخلات الإقليمية والدولية وأطراف لها أطماع سياسية وتوسعية واستعمارية”، مشيرًا إلى أن هناك “صراع استراتيجي لجر مصر وتركيا لحرب داخل ليبيا، لتصفية حسابات إقليمية على حساب الشعب الليبي والدولة وهذا أمر خطير، بحسب تعبيره.

وبين الزوي أن البعثة الأممية للدعم في ليبيا والمجتمع الدولي يقولون إنهم يريدون وحدة ليبيا واستقرارها ونحن نتمنى ذلك بكل تأكيد، ولكن الواقع عكس هذا.

وأضاف أن استمرار تركيا في إرسال عشرات الآلاف من الجنود والأسلحة لقاعدة عقبة بن نافع “الوطية” ومصراتة ومعيتيقة، فضلا عن التقارير التي تؤكد تزويد أنقرة القوات العاملة مع الوفاق بمقاتلات طراز (F 16)، يعد دليلا على أن المجتمع الدولي والبعثة الأممية لا تسعى إلى إحلال السلام في ليبيا، ويشير إلى أن هناك حربًا قادمة.

وأوضح أن البعثة الأممية للدعم في ليبيا غير عادلة في قيادتها للملف الليبي، ضيف أن جميع المعطيات التي قامت بها الأمم المتحدة تعتبر مدخلات خاطئة لذلك المخرجات ستكون خاطئة”، مضيفًا أنه “على أي معيار اختارت البعثة الـ75 شخصية في الحوار السياسي.

ولفت إلى أن مصراتة يمثلها 9 أشخاص في الحوار السياسي، ومدينة ترهونة التي عدد سكانها 700 ألفًا لا أحد يمثلهم، كذلك الجنوب الشرقي عدد سكانه 300 ألفًا، ونصف شرق ليبيا ليس هناك أحد يمثلهم إلا عدد قليل.

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