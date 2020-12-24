الزادمة: التحركات السياسية التركية الأخيرة تستهدف العملية السياسية في ليبيا

قال عضو مجلس النواب زيدان الزادمة، أمس الأربعاء، إن هناك أهداف خبيثة تسعى خلفها تركيا من وراء تمديد مهام قواتها على الأراضي الليبية.

وأكد الزادمة في تصريح إعلامي أن تركيا تريد الحفاظ على مصالحها السياسية والاقتصادية والنفطية ومواصلة الاستحواذ على ثروات ليبيا إلى جانب المحافظة على نفوذها في منطقة الغرب الليبي، مشيرا إلى أن التحركات التركية الأخيرة تستهدف العملية السياسية الجارية في البلاد، واتفاق وقف إطلاق النار الموقع منذ شهرين بين طرفي الصراع.

وتابع الزادمة أن تركيا لا تريد الحل في ليبيا، لأنها تعتاش على الاضطرابات والخلافات، مستنكرا الصمت الدولي إزاء هذه التحركات، وهو أمر قال إنه يدعو إلى الاستغراب والاستفهام.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24