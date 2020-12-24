معيتيق يلتقى الدفعة 16 بالمعهد الدبلوماسي في طرابلس

قام عضو المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، بزيارة إلى المعهد الدبلوماسي بمدينة طرابلس، التقى خلال زيارته الدفعة السادسة عشر.

وأوضح معيتيق، أنه ناقش خلال الزيارة، عدد من القضايا الوطنية والمستجدات السياسية.

وأشاد عضو المجلس الرئاسي، بالمستوى العالي لمنتسبي الدفعة الذي يؤكد مدى إلمامهم بالاحداث السياسية الوطنية والدولية.

وثمّن معيتيق، دور وزارة الخارجية بحكومة الوفاق، لإعداد الكوادر الدبلوماسية المؤهلة ليصبحو دبلوماسيين اكفاء يمثلون الدولة الليبية من خلال بعثاتها الدبلوماسية في الخارج والعمل في المنظمات الدولية واعادة رسم رؤية سياسة الخارجية الليبية، وعلى ضرورة ان يكون لليبيا دور مؤثر في محيطها الاقليمي والقاري بعد تجاوز أزمته السياسية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية