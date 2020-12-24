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مصر تخفف القيود عن المسافرين من وإلى ليبيا

تم النشر منذُ ثانيتين
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مصدر الخبر / قناة سكاي نيوز
قناة سكاي نيوز
مصدر الخبر / قناة سكاي نيوز

أعلنت حكومة طرابلس في ليبيا، الخميس، أن السلطات المصرية ستشرع في تخفيف قيود السفر المفروضة على المسافرين من وإلى ليبيا.

وقال القائم بأعمال السفارة الليبية في مصر، طارق الحويج، في تصريح صحفي، “إن البداية ستكون بإلغاء شرط الحصول على الموافقة الأمنية المسبقة لأبناء الليبيات المتزوجات من مصريين وأزواجهم”.

وأضاف أن “هذه الخطوة ستشمل رفع القيود عن المصريين المتحصلين على إقامة في ليبيا، بالإضافة إلى من ينطبق عليهم برنامج لم الشمل”.

وأشار الحويج إلى “أن الجانب المصري يدرس الخيارات المتاحة من أجل تسهيل حصول المواطنين الليبيين على تأشيرات الدخول إلى مصر دون الحاجة للسفر خارج ليبيا”.

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قناة سكاي نيوز

قناة سكاي نيوز

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