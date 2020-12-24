ملتقى الحوار: الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر 2021

أصدر ملتقى الحوار الوطني اليوم الأربعاء، وثيقة لتوضيح عمل ومهام اللجنة القانونية المشار إليها في المادة 4 من خارطة الطريق، لتحديد هيكلها، واختصاصاتها، ومهامها، وقواعدها العملية.

وأوضحت الوثيقة الإطار العملي والقانوني لملتقى الحوار السياسي الليبي مبينة أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ستجري في 24 ديسمبر، مضيفا أن اللجنة القانونية التي تتألف من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي ستتولى متابعة التقدم المحرز في المناقشات الدستورية بين مجلس النواب وما يسمى بمجلس الدولة ، ومناقشة واقتراح القاعدة الترتيبات الدستورية المؤدية إلى الانتخابات الوطنية.

وأضاف البيان أن مجلسي النواب والدولة سيتابعان المناقشات التي تجربها ال لجنة الدستورية المشار إليها في الفقرة السابقة بشأن القاعدة الترتيبات الدستورية والقانونية المؤدية إلى الانتخابات الوطنية، وتقديم توصيات إليها بغرض المُساعدة في المضي قدما في مناقشاتها بشان الترتيبات الدستورية.

كما يتم إبلاغ مُلتقى الحوار السياسي اللبي بالتقدم المُحرز في المناقشات كل أسبوعين، بما في ذلك تقديم توصيات بشان كيفية الخروج من الجمود المحتمل .

وأشار البيان إلى أن الانتخابات ستون يوم 24 ديسمبر من عام 2021 وستكون عضوية اللجنة القانونية طواعية ، وتقتصر العضوية على أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، لافتا إلى أن أعضاء اللجنة القانونية سيكونون 18 عضوا.

وتبدأ ولاية اللجنة القانونية في 21 ديسمبر 2020 وتنتهي في 20 فبراير 2021 ما لم يتقرر خلاف ذلك بثلثي الاجتماع العام لملتفى الحوار السياسي الليبي على الأقل، وستعقد اللجنة القانونية اجتماعا شخصيا ماديا واحدا كل أسبوع.

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