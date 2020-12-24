ترامب يهنئ السراج بذكرى استقلال ليبيا

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية في حكومة الوفاق، محمد القبلاوي، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قدّم التهنئة لرئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، لمناسبة ذكرى استقلال ليبيا.

وأوضح القبلاوي، عبر حسابه على تويتر، “ويؤكد (ترامب) في رسالة وجهها للسراج أن إعلان وقف إطلاق النار المعلن والتقدم في العملية السياسية هي خطوات حاسمة نحو حل الصراع في ليبيا”.

وحثّ ترامب، رئيس المجلس الرئاسي والليبيين على مواصلة العمل نحو حل سياسي ويؤكد التزام الولايات المتحدة بدعم استعادة ليبيا لسيادتها ووحدتها الوطنية ويصفهما بالأمرين الضروريين لضمان الاستقرار والتصدي للتحديات الاقتصادية والأمنية والإنسانية في ليبيا.

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