“أوبن أرمز” تعلن التوجه قبالة السواحل الليبية

أعلنت منظمة “أوبن أرمز” الإسبانية، أن السفينة التابعة لها، ستتجه من مينائها الأصلي في برشلونة إلى منطقة البحث والإنقاذ في المتوسط قبالة السواحل الليبية لأداء مهمتها التاسعة والسبعين.

ونشرت المنظمة إعلانها، عبر صفحتها الرسمية على تويتر، “في مهمتنا التاسعة والسبعين، شدت أوبن آرمز رحالها باتجاه المتوسط .. نأمل في هذا العيد أن نحتفل بالحياة”.

وأكدت مسؤولة التواصل في المنظمة، لاورا لانوزا، في حديث مع موقع “مهاجر نيوز”، “أن سفينة “أوبن آرمز”، وهي الوحيدة التي لم يتم إيقافها عن العمل “ستبحر قبالة السواحل الليبية في غضون أيام، إذا لم تعيقها أحوال الطقس”.

وفي وقت سابق، أعلنت المنظمة أنها ستنطلق من مينائها في برشلونة وصولا إلى منطقة البحث والإنقاذ قبالة السواحل الليبية، لإغاثة المهاجرين الذين تتعرض قواربهم لحوادث مميتة.

في نوفمبر الماضي، أنقذت “أوبن آرمز” 200 مهاجر قبالة السواحل الليبية غرق قاربهم، ووفاة ستة أشخاص بينهم طفل قبيل وصول سفينة الإنقاذ.

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