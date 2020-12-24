سيف النصر: صالح أفسد الحياة السياسية ونشر الفوضى والفتنة

اتهم عضو مجلس النواب أيمن سيف النصر رئيس المجلس عقيلة صالح بأنه أفسد الحياة السياسية وتسبب في انشقاق مجلس النواب.

وقال سيف النصر، في تصريحات صحفية إن قرار تعليق عضوية 35 نائبا وإحالتهم إلى النائب العام بتهمة الدعوة لتقسيم البلاد ونشر الفرقة والفوضى والفتنة لا يملكه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.

وادعى عضو مجلس النواب في تصريح صحفي أن إحالة قرار صدر منذ أواخر العام الماضي دلالة على عجز صالح وفشله في إدارة مجلس النواب، وأن القرار لا يملكه منفرداً.

وبين أنه من الناحية القانونية لا يستطيع صالح أن يسقط عضوية 35 نائباً إلا في جلسة بنصاب، وهو ليس لديه هذا النصاب لإسقاط عضوية النواب، وفي حال حاول عقدها سيكون مصيرها الفشل وسيخفق أيضا في جلب هذه الجلسة ويعرضها في الدائرة الدستورية مسجلة على التلفزيون” وفق ادعائه.

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