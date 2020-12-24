ترامب يعفو عن المزيد من «حلفائه» بمن فيهم والد كوشنر

عفا دونالد ترامب عن مزيد من حلفائه، بمن فيهم والد صهره جاريد كوشنر، لينضموا بذلك إلى لائحة طويلة من الشخصيات التي شملها العفو في الأيام الأخيرة من ولايته.

وقال البيت الأبيض إنه بالإضافة إلى العفو عن تشارلز كوشنر، أصدر ترامب أيضا عفوا عن رئيس حملته للعام 2016 بول مانافورت وحليفه القديم روجر ستون، حسب بيان نقلته وكالة «فرانس برس».

وكان ترامب خفّف عقوبة صديقه ستون الذي حُكم عليه بالسجن لمدة 40 شهراً في إطار التحقيق حول تدخّل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأميركية في 2016.

إدانة صديق ترامب بالتلاعب في الانتخابات

وأدين ستون بسبع تهم تشمل عرقلة سير العدالة والإدلاء بشهادات كاذبة والتلاعب بالشهود، وذلك في إطار قضية ركّزت على تنسيقه مع موقع «ويكيليكس» في 2016 لنشر وثاق مقرصنة مسيئة لهيلاري كلينتون، منافسة ترامب في الانتخابات الرئاسية في حينه.

وستون الذي كان ضمن فريق حملة ترامب الانتخابية، أوقف في يناير 2019 بتهم وجّهها إليه المدّعي الخاص آنذاك روبرت مولر الذي كان يحقّق في التدخل الروسي في الانتخابات.

كما وجد ستون كاذبا في شهادة أدلى بها أمام «كونغرس» بشأن الدور الذي أدّاه كوسيط بين فريق ترامب وموقع «ويكيليكس»، الذي نشر سلسلة الوثائق المقرصنة التي شكّلت إحراجا لكلينتون.

العفو عن متهم بالاحتيال ومتلاعب بالضرائب

من جهته، علّق بول مانافورت عبر تويتر على العفو الذي شمله، قائلا «سيّدي الرئيس، نشكرك بكلّ تواضع، عائلتي وأنا، على هذا العفو الرئاسي الذي منحتموني إيّاه. الكلمات لا تكفي للتعبير عن امتناننا».

وكان حُكم على مانافورت (71 عاما) بالسجن سبع سنوات ونصف سنة العام الماضي، بتهم احتيال عدّة كُشفت في إطار التحقيق بالتدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2016.

وسبق أن عبر ترامب عن دعمه لمانافورت بعد إدانته، معتبرًا أنّه ضحيّة «مؤامرة»، أمّا والد جاريد كوشنر، تشارلز كوشنر، فكان قد أدين بتهم تلاعب ضريبي، وفي المجموع، أصدر الملياردير الجمهوري عفوا عن 26 شخصًا، بينما استفاد ثلاثة آخرين من تخفيف لعقوباتهم.

وتُضاف هذه القرارات إلى العفو الذي أصدره ترامب الثلاثاء عن أربعة حراس أمن أميركيين دينوا بقتل مدنيين عراقيين في بغداد عام 2007.

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