إيطاليا: الحوار مع المشير “حفتر” مفتوح باستمرار

قال رئيس الحكومة الإيطالية، جوزيبّي كونتي، إن الحوار مع القائد العام للجيش الوطني، المشير خليفة حفتر، مفتوح دائمًا.

وأوضح “كونتي” أنه دائمًا كانت هناك قناة حوار مباشرة مع “حفتر”؛ بدليل أن إيطاليا استقبلت القائد العام للجيش الوطني، عدة مرات في الماضي، في مقر الحكومة بقصر “كيجي”.

تأتي تصريحات “كونتي”، بعد أيام من زيارة قام بها، مع وزير الخارجية لويجي دي مايو، إلى ليبيا، التقيا، فيها، “حفتر”، في لقاءٍ سبق إطلاق سراح الصيادين المُحتجزين في بنغازي.

