«شلوف»: الرجل الليبي قال عني امرأة بمليون رجل لكن البعثة الأممية تحتقرني

هاجمت حنان شلوف، نائبة البرلمان المقاطعة، بعثة الدعم الأممي إلى ليبيا، متهمة إياها بممارسة العنف ضد المرأة الليبية.

وقالت شلوف، العضو بملتقى الحوار السياسي وحزب العدالة والبناء الذراع السياسية لحزب الإخوان، في منشور لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “من أشد أنواع العنف ضد المرأة تلك التي مارستها البعثة على شخصي وعلى من انتخبني حيث تحصلت في انتخابات 2014 على الأكثر أصوات على مستوى ليبيا في الرجال والنساء”.

وأضافت “عندما تقرر البعثة مناقشة أمر يخص السياسة الليبية أو يخص المرأة تستبعدني وتأتي بنساء لم يتم انتخابهم لا لشيء إلا لأنها تخشى من وقوفي حجر عثرة أمام تنفيذ مخططاتها فاختارت النساء الأيسر قيادتهن إما بعقدة الخواجة أو بالتطميع أو بالترهيب”.

وتابعت “فهل هناك عنف ضد المرأة أكثر من الذي مارسته البعثة ضدي. الرجل الليبي انتخبني ولكن البعثة مارست العنف ضدي كمرأة، الرجل الليبي احترمني وقدرني وقال عني امرأة بألف رجل وامرأة بمليون رجل ولكن البعثة احتقرتني واحتقرت وصنفتني في خانة التشدد والتطرف فقط لأني لست سهلة الانقياد لها”.

واستطردت “من الضحك على الذقون أن البعثة التي تمارس العنف ضد المرأة تحاول صياغة قانون لمكافحة العنف ضد المرأة في ليبيا، مشروع قانون أقل ما يقال عنه أنه يؤسس لتكون المرأة عنيفة مع الرجل وقلب مفهوم القوامة ولا يؤسس لحماية الانحلال في المجتمع بل لجعل الأسر والمحافظة منحلة وديوث”.