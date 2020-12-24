صنع الله: المركز النفطي للصيانة في بنغازي سينشط قطاعات النقل والموانئ

قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله إن المركز النفطي للصيانة والخدمات الفنية، المزمع إنشائه في بنغازي، سيسهم في حل مشكلات القطاع وتنشيط العديد من القطاعات كالنقل والمواصلات والموانئ.

جاء ذلك خلال استعراض فريق متابعة إنشاء المركز، في اجتماع أمس الأربعاء، آخر مستجدات المشروع، والأعمال المنجزة والميزانية التقديرية للعام 2021 والصعوبات، بالإضافة إلى مقترحات الفريق للحلول، حسب بيان المؤسسة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

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وأضاف صنع الله إن المركز سيسهم في حل مشكلات إعادة تصدير المعدات التي تستوجب صيانتها خارج البلد، وسيعمل على توطين رأس المال واستجلاب المعرفة، وكسب الخبرة في هذا المجال.

ومن المنتظر أن ينفذ المركز جميع أعمال الصيانة، وتقديم الاستشارات الفنية وشهادات الصيانة من خلال شركات المصنعين على أساس برنامج استثماري تحت إشراف مؤسسة النفط.

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