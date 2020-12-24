«الشاطر»: المحتفلون بتهنئة ترامب للسراج مجرد «غرقى يتمسكون بقشة»

استنكر عبدالرحمن الشاطر، عضو المجلس الاستشاري، مظاهر الاحتفاء التي أبداها البعض بسبب تهنئة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لفايز السراج رئيس حكومة الوفاق، بمناسبة حلول ذكرى الاستقلال في ليبيا.

وقال «الشاطر» مزاعمه عبر تغريدة عبر حسابه على تويتر، “فرحانين برسالة التهنئة التي بعث بها ترامب للسراج بمناسبة حلول ذكرى استقلال ليبيا”، مستطردًا؛ “لم أفهم سبب كل هذا الاحتفاء برسالة نمطية تعدها وزارة الخارجية كما تعد رسائل المجاملة بين الدول”.

وختم تغريدته موضحًا أن “ترامب بعد أقل من شهر لم تعد له قيمة”، مردفًا؛ “غرقى يتمسكون بقشة”.