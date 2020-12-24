«نادي التغيير» بحزب القماطي: نطمح في تعليم شباب ليبيا أدب الحوار

زعم ما يسمى بـ«نادي التغيير» التابع لما يعرف بـ«حزب التغيير» والذي يترأسه جمعة القماطي، أنه يطمح لتعليم شباب ليبيا ما وصفه بـ«أدب الحوار».

وأعاد جمعة القماطي نشر تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» من حساب «نادي التغيير للمناظرة»، جاء فيها: “يطمح النادي إلى المساهمة في تعليم شباب ليبيا ثقافة وأدب الحوار”.

وتابعت تغريدة النادي، التي أعاد نشرها القماطي “نطمح لقبول التعدد في الرأي والاجتهاد، وأن الاختلاف يجب أن يُدار سلميا بالحجة والإقناع وليس بالعنف والإقصاء، خاصة وأن الشباب هم المستقبل وهم قوة التغيير المنشود للأفضل في بلادنا”.

يشار إلى أن حزب التغيير، الذي اقترح له مؤسسه ورئيسه جمعة القماطي شعار “تغيير الإنسان هو مفتاح تغيير الأوطان”، يصنف في ليبيا على أنه من الأحزاب الضعيفة، التي لا تمتلك أي حضور في الشارع، كما أن عدد أعضاء الحزب قليلون جدًا، ولا يوجد أي مؤشر عن عددهم الحقيقي.