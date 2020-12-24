مصلحة الآثار بصدد ترميم “قصر الأعمدة” في المنطقة الأثرية طلميثة

أخبار ليبيا24

أعلنت مصلحة الآثار الليبية أنها بصدد ترميم قصر الأعمدة في المنطقة الأثرية في منطقة طلميثة شمال شرق ليبيا.

وأوضحت المصلحة أن مشروع ترميم قصر الأعمدة جاء بعد زيارة مدير مكتب طلميثة ومدير المتحف لديوان مصلحة الآثار الليبية وطرح مقترح ترميم القصر.

وأشارت مصلحة الآثار الليبية إلى أنه لأهمية الموضوع أعطيت التعليمات من أجل إعداد دراسة متكاملة وليتم إحالة المشروع إلى المراقبة المختصة.

وأضافت المصلحة أن فريق من مراقبة آثار توكرة قام بتقييم حالة المبنى ورفع المقاسات المطلوبة لترميم الأعمدة مع ترميم وتنظيف وردم لوحات الفسيفساء وإعداد تقرير بذلك.