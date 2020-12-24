البعثة الأممية تدعو لتوحيد الجهود للوصول الى الانتخابات

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن تهنئتها لكافة أبناء الشعب الليبي داخل البلاد وخارجها بحلول الذكرى التاسعة والستين لعيد الاستقلال.

وقالت البعثة في بيان أصدرته، :”يحتفل الليبيون اليوم بهذه المناسبة وهم على مسافة عام واحد من الانتخابات الوطنية المزمع اجراؤها في 24 ديسمبر 2021 بحسب ما تضمنته خارطة الطريق التي توافق عليها أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي. وتشدّد البعثة في هذ اليوم على أهمية البناء على التقدم الإيجابي الذي حققه الليبيون في المسارات المختلفة، من خلال إنهاء الاقتتال والمضي قدماً في التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الشامل وتعزيز تدابير بناء الثقة، والتحسن المستمر في الجوانب الاقتصادية”.

ودعت البعثة جميع الليبيين إلى توحيد جهودهم والقيام بخطوات شجاعة لطي صفحة الماضي، والتطلع إلى مستقبل مشرق ينعم فيه أبناء الشعب الليبي العزيز بالسلام والرخاء والازدهار، مؤكدة على التزامها التام بمساعدة الليبيين في بناء دولتهم الموحدة والقادرة، والعمل مع الجميع من أجل حماية الشعب الليبي وثرواته، وتحقيق الشرعية الديموقراطية للمؤسسات الوطنية، واستعادة سيادة البلاد وانهاء التدخلات الخارجية.