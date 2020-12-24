تركيا: مدّدنا تواجدنا العسكري في ليبيا خوفًا على مصالحنا

نشرت الجريدة الرسمية التركية نصّ مذكرة الرئاسة التركية بخصوص تمديد مهمة البعثة العسكرية الاستشارية التركية في ليبيا؛ إيذانًا بدخولها حيز التنفيذ، بعد تصويت البرلمان عليها، يوم الثلاثاء الماضي.

وقالت المذكرة: توجود تهديدات من ليبيا لتركيا والمنطقة بأسرها، وإذا استؤنف القتال في ليبيا مرة أخرى، فإن مصالح تركيا في حوض البحر المتوسط وشمال إفريقيا ستتأثر سلبيًا.

ووافق البرلمان التركي، مساء الثلاثاء، على تمديد مهام القوات التركية في ليبيا، 18 شهرًا إضافية، بهدف مواصلة دعم قوات حكومة “الوفاق”.

وبحسب نص المذكرة، فإن تركيا، في إطار مذكرة التعاون الأمني والعسكري المُوقّعة مع حكومة “الوفاق”، تُواصل المساهمة في التدريب والدعم الاستشاري لـ”لوفاق”.

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