“الدرسي”: “الخيانة” أطاحت بـ35 نائبًا في البرلمان

قال عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي، إن القرار الأخير القاضي بإسقاط عضوية 35 نائبًا وإحالتهم إلى النائب العام؛ قد اتخذه مجلس النواب، في جلسة شهر يناير الماضي.

وأضاف “الدرسي” في رسالة إلى “218”، أن النواب، الذين سماهم القرار، قد اُتهموا بـ”الخيانة والانشقاق عن مجلس النواب المنتخب وتعريض وحدة ليبيا للخطر وخلق كيان تشريعي موازي للكيان المنتخب في ليبيا”.

وأحال مدير شؤون الرئاسة، عوض جمعة الفيتوري، في الـ 13 من ديسمبر الجاري، قرار مجلس النواب رقم 11 الصادر عام 2019؛ بشأن إيقاف عضوية بعض النواب وإحالتهم للنائب العام، إلى “رئيس مجلس الوزراء والقائم بأعمال النائب العام ورئيس ديوان مجلس النواب ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ورئيس ديوان المحاسبة”؛ مطالبًا إياهم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، لوضع القرار موضع التنفيذ.

وينصّ القرار، الصادر في ديسمبر 2019 عن مجلس النواب، على إسقاط عضوية 35 نائبًا، وإحالتهم إلى النائب العام. ووجّه لهم القرار تهمة الانشقاق عن “مجلس النواب الشرعي”، وتشكيل آخر موازٍ له في طرابلس؛ بالمخالفة للإعلان الدستوري، بحسب نصّ القرار.

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