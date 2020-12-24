رسالة من الأمم المتحدة إلى الليبيين

وجهت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا رسالة تهنئة إلى الليبيين بمناسبة عيد الاستقلال، حثتهم فيها على توحيد جهودهم للوصول الى الانتخابات الوطنية.

جاء ذلك في بيان على موقعها الرسمي، اليوم الخميس، قالت فيه: “تهنئ بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا كل أبناء الشعب الليبي في الداخل والخارج بمناسبة حلول الذكرى التاسعة والستين لعيد الاستقلال الوطني”.

ويحتفل الليبيون بعيد الاستقلال قبل عام من الانتخابات الوطنية المزمع إجراؤها في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021 بحسب ما تضمنته خارطة الطريق التي توافق عليها أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي.

وقال البيان: “تشدد البعثة في هذا اليوم التاريخي على أهمية البناء على التقدم الإيجابي الذي حققه الليبيون في المسارات المختلفة، من خلال إنهاء الاقتتال”.

ولفت إلى أهمية “المضي قدما في التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الشامل وتعزيز تدابير بناء الثقة، والتحسن المستمر في الجوانب الاقتصادية”.

وقال بيان البعثة الأممية: “ندعو الليبيين للقيام بخطوات شجاعة لطي صفحة الماضي، والتطلع إلى مستقبل مشرق ينعم فيه أبناء الشعب الليبي العزيز بالسلام”.

وتابع: “البعثة الأممية تؤكد التزامها بالعمل مع الجميع من أجل حماية الشعب الليبي وثرواته ومن أجل تحقيق الشرعية الديموقراطية للمؤسسات الوطنية وإنهاء التدخلات الخارجية”.