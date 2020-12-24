تقرير يكشف عن نوايا تركيا للبقاء أطول فترة ممكنة في ليبيا للضغط على خصومها الإقليميين

ليبيا- تناول تقرير تحليلي مقتضب أعدته صحيفة “عرب نيوز” السعودية الناطقة بالإنجليزية التواجد التركي في ليبيا المعزز مؤخرًا بقرار تمديد لمدة 18 شهرًا.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد نقل عن الخبير الجيوسياسي اليوناني “إيفانجيلوس دي كوكينوس” تأكيده أن قرار التمديد يأتي لمواجهة جهود اليونان وحلفائها الإقليميين لردع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي يحاول إثارة التوترات في الخارج للحفاظ على نفوذه داخل تركيا.

بدوره أفاد “سيث جي فرانتزمان” المدير التنفيذي لمركز الشرق الأوسط للتقارير والتحاليل لمعدي التقرير أن قرار تمديد الوجود العسكري التركي في ليبيا لم يفاجئ الجميع لأن الأتراك لديهم نوايا للبقاء الطويل على الأراضي الليبية للضغط على خصومها الإقليميين.

ترجمة المرصد – خاص

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