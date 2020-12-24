الجيش يرصد تحشيداً مسلحاً في “زمزم والقداحية”

ذكرت القيادة العامة للجيش الوطني، يوم أمس، أنها رصدت حشودًا للتشكيلات المسلحة في منطقة “الهيشة والقداحية وزمزم”، معتبرةً ذلك انتهاكًا صريحًا لاتفاق وقف إطلاق النار.

وجاء تحذير القيادة، في إطار بيان عام، ذكر أن الجيش الوطني قام برصد عمليات حشد كبيرة للتشكيلات المُدجّجة بالأسلحة التركية المتطورة، وآلاف المرتزقة والمقاتلين الأجانب في منطقة “الهيشة والقداحية وزمزم”، وعموم شرق مصراتة، ورفع درجة الاستعداد لديها والتهديد بالهجوم على مناطق قوات الجيش في “سرت والجفرة”.

ورغم لهجة التحذير؛ إلا أن بيان القيادة أكد الحرص على الالتزام بوقف إطلاق النار، وتنفيذ مخرجات اللجنة العسكرية “5+5″، والاستجابة لمتطلبات المجتمع الدولي ومساعي الخيّرين من الليبيين.

حشود التشكيلات المسلحة؛ اعتبرها الجيش عملاً ينتهك مبادئ وقف إطلاق النار، وما نتج عنه من تفاهمات لاتخاذ خطوات عملية على الأرض؛ لتعزيز وقف دائم لإطلاق النار وترجمة بيان جنيف للجنة العسكرية “5+5″، الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة.

وارتبط تحذير الجيش، مساء الأربعاء، زمنيًا، يحدث مهمّ في العاصمة التركية أنقرة، فقد صوت البرلمان التركي الثلاثاء على قرار تمديد التدخل العسكري في ليبيا لعام ونصف أخرى، وقد يكون لهذا الأمر تداعيات مباشرة على اتفاق وقف إطلاق النار، الذي يبدو أن العمل به يتراجع والالتزام بمخرجاته يقلّ.

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