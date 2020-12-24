مصراتة.. إجمالي إصابات كورونا بمراكز العزل بلغ 22 حالة

أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة كورونا ببلدية مصراتة، الخميس، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا داخل مراكز العزل بالبلدية بلغ 22 حالة، وإجمالي حالات العناية المركزة بلغ 12حالة .

وقالت اللجنة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي” فيسبوك”، إن إجمالي حالات الإصابة بكورونا داخل مركز العزل بالمعهد القومي للأورام بلغ 13 حالة، منها 7 حالات بالإيواء و6 بالعناية المركزة.

وأوضح البيان أن إجمالي حالات الإصابة بكورونا داخل قسم العزل بمستشفي مصراتة للدرن والأمراض الصدرية بلغ 6 حالات بالعناية المركزة.

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