أحوال الطقس اليوم: سقوط أمطار على مناطق بالشمال الشرقي

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية سقوط أمطار متفرقة على بعض مناطق الشمال الشرقي اليوم الخميس.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز أن الأجواء ستميل إلى الاعتدال على باقي المناطق

رأس أجدير – مصراتة – سهل الجفارة – جبل نفوسة

السماء قليلة السحب، مع ظهور ضباب آخر الليل على بعض المناطق الجبلية، والرياح جنوبية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 16 و19 درجة مئوية، ولا تتجاوز 15 درجة مئوية على المرتفعات الجبلية.

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده

تتكاثر السحب من حين إلى آخر مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق الساحلية، وظهور ضباب آخر الليل، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 17 و20 درجة مئوية، ولا تتجاوز 15 درجة مئوية على المرتفعات الجبلية.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة

السماء قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 17و21 درجة مئوية.

الكفرة – السرير – تازربو

السماء قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 19 و21 درجة مئوية.

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