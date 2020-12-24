ليبيا الان

«بن غربية»: 10 آلاف «بطل» ينتظرون تخصيص «الرئاسي» ميزانية لـ«الحرس الوطني»

تم النشر منذُ 37 دقيقة
تعليقات
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعم الطاهر بن غربية، رئيس المكتب الإعلامي لما يسمى بـ«الحرس الوطني»، أن هذا الجهاز هو مشروع وطني يضم من وصفهم بـ«الأبطال» الذين يلبون دائما «نداء الوطن».

وقال بن غربية، في مداخلة تلفزيونية عبر قناة «التناصح» الذراع الإعلامية للمفتي المعزول الصادق الغرياني: “هؤلاء «الأبطال» تجدهم دائما في المهام الصعبة، ولكن للأسف الشديد عندما تنتهي الحروب وينتهي الخطر أو يتباعد، نجد إهمالا كبيرا جدا من جميع الحكومات وليس هذه الحكومة فقط”.

وأضاف “جهاز «الحرس الوطني»، موجود بـ«شرعية تامة»، وأطمئن الجميع وأقول لهم، إن آلاف مؤلفة من «الأبطال» الذين كانوا على السواتر والجبهات، التحقت به، وقدرت أعدادهم بنحو 10 آلاف «مقاتل»، ونحن مازلنا نستقبل في «الأبطال»، ولكن هناك تلكؤ شديد من الجهات الرسمية والحكومية”.

وتابع “أتمنى دمج هؤلاء في «الجيش الليبي» أو في «وزارة الداخلية»، أو حتى بعض الوزارات الأخرى ولكن حتى هذه اللحظة هناك تأخير في ذلك، بالرغم من أننا استوفينا جميع الأمور القانونية، ونحن ننتظر ضخ ميزانية لهذا الجهاز، ولدينا دعم من المجلس الاستشاري والنواب”.

وواصل “نحن حتى هذه اللحظة نضبط النفس ونسير مع القانون، ونحن مع «مدنية الدولة» والحفاظ على سلميتها، والبعض يظن أن جهاز «الحرس الوطني» سوف يقضي على «الجيش والداخلية» ولكن بالعكس نحن سوف نكون حماة الوطن والحدود والمؤسسات المدنية بالكامل وأيضا الدستور الذي ننتظر ولادته وحماية الديمقراطية”.

الوسوم

الحرس الوطني المجلس الرئاسي المليشيات بن غربية

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • قول عشره ألاف سطل ولا تخجل فانتم مليشيات عملاء لتركيا ولقطر فأي بطل يا معتوه الذي يحارب جيش بلاده لتغليب المستعمر علي أبن الوطن فلو انتم ابطال اخرجوا الاتراك والسوريين الذين لليبيا هم يعرف العالم انهم محتلين ليبيا فكيف تكون بطل يا سطل وبلدك محتل هل انتم نمور من ورق

    رد

  • – هل تم التحقيق في موضوع التشويه المنظر العام – المكتوب الخربشة على الجدران والحوائط-
    للطرق والبيوت والمؤسسات العامة لممتلكات الدولة ..؟!!! والتحقيق – وطلاء الجدران بلون موحد ..؟!!

    رد