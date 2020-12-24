تقرير : تصاعد وتيرة التهديدات العسكرية في ليبيا و تخوفات من العودة مرة أخرى للصراع

أفادت مصادر صحفية، اليوم الخميس، بأن وتيرة التهديدات العسكرية في ليبيا تصاعدت بين طرفي النزاع في ليبيا، بعد اتهامات متبادلة بين قوات الجيش وقوات حكومة الوفاق غير المعتمدة بالقيام بتحشيدات عسكرية على تخوم منطقة الخط الأحمر سرت – الجفرة، وسط تلويح بتحريك محاور القتال من جديد.

وأوضحت المصادر في تقرير لها أن الجيش اتهم مليشيات قوات الوفاق بالقيام بتحشيد عسكري كبير مدعوم بالأسلحة التركية المتطورة وآلاف المرتزقة والمقاتلين الأجانب في منطقة الهيشة والقداحية وزمزم وكل شرق مصراتة، وبالتحضير لهجوم على مواقعه في سرت والجفرة وكل مدن شرق ليبيا.

وأشارت الصحيفة أن الجيش حذر المليشيات التابعة للوفاق من اتخاذ أي خطوات تصعيدية واستفزازية في المنطقة، مجدّدا التزامه بوقف إطلاق النار وتنفيذ مخرجات اللجنة العسكرية 5+5 واستجابته لمتطلبات المجتمع الدولي ودعمه للمساعي الجارية لحل الأزمة الليبية.

ولفتت المصادر إلى أن نشطاء نشروا مقطع مرئي يظهر تحرك أرتال عسكرية ومدرعات تابعة لقوات الوفاق مدججة بالأسلحة وعلى متنها العشرات من المقاتلين واقترابها من خط التماس سرت – الجفرة، بالإضافة إلى تحدثت غرفة ما تسمى “عمليات سرت والجفرة” التابعة للوفاق في عن رصدها تحشيدات وتحصينات جديدة لقوات الجيش بالقرب من المنطقة.

وقالت المصادر إن أغلب الدول تدعم بقوّة إصلاح العملية السياسية في ليبيا وتحقيق السلام، باستثناء تركيا التي تستمر في تكديس شحنات الأسلحة داخل ليبيا والتخطيط للبقاء فترة أطول بعد التمديد في مهام قواتها في ليبيا.

وأضافت المصادر أن الليبيين يخشون أن يذهب طرفا النزاع مرة أخرى إلى الحرب التي تبدو الأرضية الداخلية مهيئة لاندلاعها، خاصة مع وصول العملية السياسية إلى طريق مسدود بعد فشل البعثة الأممية حتى الآن في تجميع الأطراف الليبية وتحقيق توافق بينها على توحيد السلطة التنفيذية والمؤسسات، وتعثّر اللجنة العسكرية 5+5 في تحقيق تقدم ملموس باتجاه تنفيذ أغلب النقاط أو البنود المتفق عليها، إلى جانب نقاط الخلاف الكبيرة حول الترتيبات الدستورية المؤدية للانتخابات.

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