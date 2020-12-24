في ذكرى الاستقلال.. البعثة للّيبيين: وحّدوا جهودكم.. وانسوا الماضي

هنّأت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الليبيين داخل البلاد وخارجها، بحلول الذكرى الـ69 لعيد الاستقلال.

ودعت البعثة، الليبيين، في بيانها، إلى “توحيد جهودهم والقيام بخطوات شجاعة لطي صفحة الماضي، والتطلع إلى مستقبل مُشرق ينعم فيه أبناء الشعب الليبي العزيز بالسلام والرخاء والازدهار”.

وشدد البيان على “أهمية البناء على التقدم الإيجابي الذي حققه الليبيون في المسارات المختلفة، من خلال إنهاء الاقتتال، والمُضي قدمًا في التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الشامل، وتعزيز تدابير بناء الثقة، والتحسين المستمر في الجوانب الاقتصادية”.

وقال البيات: “الليبيون يحتفلون بهذه المناسبة الوطنية، وهم على مسافة عام واحد من الانتخابات الوطنية المُزمع إجراؤها في 24 ديسمبر 2021، بحسب ما تضمنته خارطة الطريق، التي توافق عليها أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي”.

وجدّدت البعثة الأممية التأكيد على “التزامها التام بمساعدة الليبيين في بناء دولتهم الموحدة والقادرة، والعمل مع الجميع من أجل حماية الشعب الليبي وثرواته، وتحقيق الشرعية الديمقراطية للمؤسسات الوطنية، واستعادة سيادة البلاد وإنهاء التدخلات الخارجية”.

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