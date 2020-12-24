ليبيا الان

السفارة الليبية بمصر: تخفيف قيود السفر من وإلى ليبيا

تم النشر منذُ 13 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أكد القائم بأعمال السفارة الليبية في مصر طارق الحويج، أن السلطات المصرية ستشرع في تخفيف قيود السفر المفروضة على المسافرين من وإلى ليبيا. 

وأضاف الحويج، أن البداية ستكون بإلغاء شرط الحصول على الموافقة الأمنية المسبقة لأبناء الليبيات المتزوجات من مصريين وأزواجهم، كما ستشمل هذه الخطوة رفع القيود عن المصريين المتحصلين على إقامة في ليبيا بالإضافة إلى من ينطبق عليهم برنامج لم الشمل.

وأوضح الحويج، أن الجانب المصري يدرس الخيارات المتاحة من أجل تسهيل حصول المواطنين الليبيين على تأشيرات الدخول لمصر دون الحاجة للسفر خارج ليبيا.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك