السفارة الليبية بمصر: تخفيف قيود السفر من وإلى ليبيا

أكد القائم بأعمال السفارة الليبية في مصر طارق الحويج، أن السلطات المصرية ستشرع في تخفيف قيود السفر المفروضة على المسافرين من وإلى ليبيا.

وأضاف الحويج، أن البداية ستكون بإلغاء شرط الحصول على الموافقة الأمنية المسبقة لأبناء الليبيات المتزوجات من مصريين وأزواجهم، كما ستشمل هذه الخطوة رفع القيود عن المصريين المتحصلين على إقامة في ليبيا بالإضافة إلى من ينطبق عليهم برنامج لم الشمل.

وأوضح الحويج، أن الجانب المصري يدرس الخيارات المتاحة من أجل تسهيل حصول المواطنين الليبيين على تأشيرات الدخول لمصر دون الحاجة للسفر خارج ليبيا.