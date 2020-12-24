«سيالة»:  في ذكرى الاستقلال نستحضر العمل الدؤوب والطريق الذي سلكه المؤسسون لبناء ليبيا

علق وزير خارجية حكومة الوفاق، محمد سيالة، على مناسبة الذكرى التاسعة والستين لاستقلال دولة ليبيا التي توافق اليوم 24 ديسمبر، مقدمًا التهاني والتبريكات.

وقال «سيالة» في كلمته بحسب صفحة خارجية الوفاق على فيسبوك، “هذا الاستقلال الذي دفع فيه الأجداد والآباء الغالي والنفيس”، مضيفًا “وإذ نبارك لشعبنا العظيم هذه الذكرى فإننا نستحضر العمل الدؤوب والطريق الذي سلكه المؤسسون من أجل بناء هذا الكيان الليبي وبناء الإنسان ما جعل بلادنا تحتل مكانة جديرة بالاحترام بين دول العالم”.

وأضاف؛ “لذلك وجب أخذ العبر واقتفاء سيرة أولئك المؤسسين والاستفادة منها للخروج ببلادنا اليوم مما هي فيه والوصول بها إلى بر الأمان من خلال تظافر الجهود لبناء الدولة المدنية الديمقراطية المنشودة”.