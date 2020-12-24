إطلاق سراح 7 صيادين مصريين بعد توقيفهم في ليبيا

كشف نقيب الصيادين بمركز “البرلس” في “كفر الشيخ” المصرية، محمد شرابي، عن إطلاق السلطات الليبية سراح سبعة صيادين من أبناء المركز ، بعد احتجازهم داخل أحد السجون الليبية بمدينة “بنغازي”.

وقال “شرابي”، وفق ما أورده موقع “مصراوي”: اتضح أن الدافع وراء إلقاء القبض عليهم منذ أكثر من شهر ونصف، اتهامهم بالصيد في منطقة محظورة في المياه الدولية الليبية بالبحر المتوسط.

وأشار إلى أن قرار إطلاق سراح الصيادين، جاء بعد تنفيذ ما تنصّ عليه الإجراءات الليبية؛ حيث تم سداد الغرامة المُقّدرة بمعرفة القضاء الليبي.

وأوضح أن الصيادين المُفرج عنهم سيستعيدون قاربهم الذين كانوا يعملون على متنه، قبل العودة إلى بلدهم.

واستعرض “شرابي” أسماء الصيادين السبعة وهم “جمعة محمد خليل أيوب، وحسن محمد محمد عبدالرحمن عطية، وحمادة حسن علي محمد أبوصالح، وأحمد رمضان حسن رمضان البيطاني، وجمال محمد عبدالسلام عاشور، وعبدالجيد محمد علي عطية، وحسن علي محمد السماحي”.

جدير بالذكر أن السلطات الليبية، كانت قد احتجزت الصيادين السبعة، على مسافة 60 كم من مدينة “مصراتة”، واقتيدوا إلى مدينة “سرت”، حيث بقوا رهن التوقيف لفترة 25 يومًا، قبل ترحيلهم إلى أحد السجون بمدينة “بنغازي”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية