الشاطر: المحتفلون بتهنئة ترامب للسراج مجرد غرقى يتمسكون بقشة

استنكر عضو ما يسمى بمجلس الدولة عبدالرحمن الشاطر، مظاهر الاحتفاء التي أبداها البعض بسبب تهنئة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفايز السراج رئيس حكومة الوفاق غير المعتمدة، بمناسبة حلول ذكرى الاستقلال في ليبيا. وقال «الشاطر» ، عبر تغريدة بحسابه على “تويتر”، “لم أفهم سبب كل هذا الاحتفاء برسالة نمطية تعدها وزارة الخارجية كما تعد رسائل المجاملة بين الدول”. وختم تغريدته موضحًا أن “ترامب بعد أقل من شهر لم تعد له قيمة”، مردفًا؛ “غرقى يتمسكون بقشة”.

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