المشير حفتر يبحث مع أعيان ومشايخ سرت أوضاع المدينة

أخبار ليبيا24

بحث القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر الأربعاء مع أعيان ومشايخ وممثلي التركيبات الاجتماعية بمدينة سرت أوضاع المدينة.

واستعرض المشير حفتر مع وفد أعيان ومشايخ مدينة سرت الذي استقبله أمس في مكتبه بمقر القيادة العامة الجهد المبذول من قبل القوات المسلحة رفقة الأجهزة الأمنية للحفاظ على استتباب الأمن داخل حدودها.

وأكد القائد العام على أهمية دور كافة القبائل الليبية التي اعتبرها الداعم الأساسي للقوات المسلحة العربية الليبية منذ بداية عملية الكرامة التي أعيد فيها بناء أركان الجيش الوطني وتأسيسه بشكل قوي.

وأثنى ممثلي الوفد على جهود القيادة العامة وسعيهم المستمر للاستماع لكل القبائل الليبية ولكل مكوناتها السياسية والثقافية والاجتماعية والعمل على حل كافة الإشكاليات والوقوف على كل الأحداث بشكل مستمر من قبل القائد العام.