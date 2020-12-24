البعثة الأممية: الليبيين على مسافة عام واحد من الانتخابات الوطنية

دعت البعثة الأممية للدعم لدى ليبيا جميع الليبيين إلى توحيد جهودهم والقيام بخطوات شجاعة لطي صفحة الماضي، والتطلع إلى مستقبل مشرق ينعم فيه أبناء الشعب الليبي بالسلام والرخاء والازدهار.

وأكدت البعثة في بيان لها نشر عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أنها ملتزمة بمساعدة الليبيين في بناء دولتهم الموحدة والقادرة، والعمل مع الجميع من أجل حماية الشعب الليبي وثرواته، وتحقيق الشرعية الديموقراطية للمؤسسات الوطنية، واستعادة سيادة البلاد وانهاء التدخلات الخارجية.

وأشارت البعثة إلى أن الليبيين على مسافة عام واحد من الانتخابات الوطنية المزمع اجراؤها في 24 ديسمبر 2021 بحسب ما تضمنته خارطة الطريق التي توافق عليها أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي.

وشددت البعثة على أهمية البناء على التقدم الإيجابي الذي حققه الليبيون في المسارات المختلفة، من خلال إنهاء الاقتتال والمضي قدماً في التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الشامل وتعزيز تدابير بناء الثقة، والتحسن المستمر في الجوانب الاقتصادية.

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