مفوضية الانتخابات في ذكرى الاستقلال: حدث تاريخي سجل بدايات التجربة الديمقراطية في ليبيا

هنأت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبيين في ذكرى الاستقلال، قالة إن هذا «الحدث التاريخي» يسجل بدايات التجربة الديمقراطية لدولة ليبيا الحديثة، «دولة القانون والدستور»، وما تحقق خلالها من زخم انتخابي تجسد في أربعة انتخابات تشريعية في تلك الفترة «كانت من التجارب الرائدة على المستوى الإقليمي».

ودعت الليبيين إلى الاقتداب بـ«أجدادهم الأبطال في التمسك بالوحدة الوطنية، والعمل من أجل مستقبل زاهر لهذا الوطن»، منبهة إلى أنهم على أبواب الانتخابات المقبلة، التي ستلتئم في مثل هذا اليوم من العام 2021، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

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وأشارت المفوضية إلى أن «المناضلين الليبيين أحبطوا محاولات التقسيم، مدافعين عن قضيتهم، وحقهم في الاستقلال كدولة موحدة، وتجلت المساعي الحميدة في إصدار الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم (289) بإعلان استقلال ليبيا».

وأضافت أن هذا اليوم «الذي جاء تتويجاً لكفاح الآباء والأجداد ضد حكم المستعمر الأجنبي البغيض، حين أعلن في العام 1951 استقلال ليبيا تحت اسم المملكة الليبية المتحدة لتصبح دولة مستقلة ذات سيادة تتمتع بالحكم الديمقراطي تحت مظلة الدستور».

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