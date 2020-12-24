جوازات طبرق: وصلتنا المنظومة الأمنية لصرف الرقم الآلي

أخبار ليبيا 24- خاص

قال رئيس فرع جوازات طبرق عقيد عبدالسلام الدرسي لـ”أخبار ليبيا24″ اليوم الخميس وصلتنا المنظومة الأمنية لصرف الرقم الآلي.

وأضاف الدرسي، سنشرع اليوم في تركيب المنظومة الأمنية لصرف الرقم الآلي للجواز حتى يتم تسهيل السفر للمواطنين بدون عراقيل من أي منفذ بري أو جوي في ليبيا.

وأوضح رئيس الفره أن المنظومة وفرتها المؤسسة الوطنية للنفط في إطار أعمال إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة وبالتعاون مع عميد بلدية طبرق فرج بوالخطابية والعميد جمعة غريبة رئيس مصلحة الجوازات.

ولفت الدرسي إلى أن المجتمع المدني كان له الدور الكبير في التواصل مع المؤسسة الوطنية للنفط التي استجابت لطلبات مدينة طبرق .

وأشار رئيس الفرع إلى أن المنظومة كانت غير متوفرة في السابق إلا في بنغازي والبيضاء وأم الرزم والآن في طبرق، مؤكد أنهم سيباشرون في التصوير الأسبوع المقبل بعد تركيب المنظومة لاستخراج جوازات السفر والأولوية للمرضى والإيفاد خارج ليبيا.