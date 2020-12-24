داخلية الوفاق: اختتام برنامج تدريبي بمجال أمن السواحل

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، أمس الأربعاء، اختتام الدورة التخصصية في مجال (قيادة الزوارق المطاطية وصيانة المحركات) لصالح الإدارة العامة لأمن السواحل، وذلك بحضور الملحق العسكري لدى سفارة تركيا بليبيا “تيڤابيل مانكشه” وعدداً من ضباط الإدارتين.

وأوضحت الوزارة، أنه تم خلال الحفل التوقيع على استلام زورقين مطاطيين من قبل مدير الإدارة العامة لأمن السواحل، ومندوب حرس السواحل التابع لوزارة الداخلية التركية “مراد يوكسيل”، كما تم تسليم الشهائد للمتدربين وذلك لإتمامهم البرنامج التدريبية المعد من قبل الجانب التركي، وتأتي هذه الدورة في إطار سعي الإدارة العامة لأمن السواحل في الرفع من كفاءة منتسبي الإدارة بالتعاون مع الإدارة العامة للتدريب والجانب التركي.