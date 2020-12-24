الدغاري: ملادينوف اعتذر عن منصبه حتى لا يقع ضحية تقاطع مصالح الدول المتدخلة في ليبيا

ليبيا – قال عضو مجلس النواب خليفة الدغاري إن السياسي البلغاري نيكولاي ملادينوف وجد نفسه قد يواجه صعوبات في مهمته كمبعوث أممي إلى ليبيا، لاحتدام الصراع بين القوى المتداخلة في الشأن الليبي.

الدغاري وفي تصريحات خاصّة لموقع “العين الإخبارية” أمس الأربعاء أوضح أنه رغم الدعم الدولي الظاهري للمبعوث الجديد، إلا أنه وجد نفسه بين المطرقة والسندان؛ ما جعله يعلن عن انسحابه، حتى لا يقع ضحية التجاذبات وتقاطع مصالح الدول التي تتدخّل بشكل سلبي وبطريقة فجة في الشأن الليبي، محذرًا من حرب شرسة”لا تبقي ولا تذر.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية