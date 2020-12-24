في خرق لاتفاق جنيف .. تركيا تسلم الوفاق ” زورقين” لمراقبة أمن السواحل

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق غير المعتمدة، اليوم الخميس، انها استلمت زورقين مطاطين مقدمين من تركيا، مخصصين لإدارة أمن السواحل.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أنها اختتمت أمس الدورة التخصصية في مجال قيادة الزوارق المطاطية وصيانة المحركات لصالح الإدارة العامة لأمن السواحل، مشيرة إلى أن هذه الدورة تأتي في إطار سعي الإدارة العامة لأمن السواحل في الرفع من كفاءة منتسبي الإدارة بالتعاون مع الإدارة العامة للتدريب والجانب التركي.

وتأتي هذه التدريبات بالمخالفة للاتفاق العسكري5+5 الذي ينص على خروج كافة القوات الأجنبية، وتدعمه كافة الدول بقوّة لإصلاح العملية السياسية في ليبيا وتحقيق السلام، باستثناء تركيا التي تستمر في تكديس شحنات الأسلحة داخل ليبيا والتخطيط للبقاء فترة أطول بعد التمديد في مهام قواتها في ليبيا.

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